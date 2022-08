Quelle di gas serra sono dannose per l ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle di gas serra sono dannose per l ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMISSIONI

Significato/Curiosita : Quelle di gas serra sono dannose per l ambiente

sono chiamati gas serra quei gas presenti nell'atmosfera che riescono a trattenere, in maniera consistente, una parte considerevole della componente nell'infrarosso...

Altre definizioni con quelle; serra; sono; dannose; ambiente; quelle che stanno in testa; Nelle città ci sono quelle a traffico limitato; In auto si fanno quelle a U; Sono proverbiali quelle barbariche; Recipienti nella serra ; serra no il palmo; Abitavano nel serra glio; Le serra ture di una volta; sono nati a Kuala Lumpur; sono variopinti e possono essere a cera o a olio; Possono essere a cera o a olio; Lo sono le gazzelle; Quelle di CO2 sono dannose per il pianeta; dannose , tossiche; dannose per la salute; Le piogge dannose alla Natura; ambiente ... vuoto; Adattare al colore dell ambiente ; Diventa rossa in un ambiente acido; Studia la salute dell ambiente ;