Quella nera la indossano i migliori karateka - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella nera la indossano i migliori karateka. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CINTURA

Significato/Curiosita : Quella nera la indossano i migliori karateka

Karate (disambigua). disambiguazione – "karateka" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo videogioco, vedi karateka (videogioco). il karate-do ( via...

Una cintura o cinghia o cinta è una striscia flessibile generalmente di pelle, tessuto o fibre intrecciate che si porta attorno alla vita. la cintura ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con quella; nera; indossano; migliori; karateka; quella sativa è comunemente detta cumino nero; È ottima quella pasticciera; Si mangia di più quella bianca; quella per la vita è senza quartiere; Il Genera lissimo Franco, dittatore spagnolo; Genera spesso equivoci; Una scimmia africana dalla lucente pelliccia nera ; Il dio elefante venera to in India; Gli agenti indossano quello antiproiettile; Si indossano nelle mani; Le indossano i portieri dell hockey; La indossano i cani al posto del collare; Tra i loro migliori amici non mancano i barboni; Sigla della classifica dei migliori tennisti professionisti; Le migliori sono i duroni; Per la Monroe erano i migliori amici di una donna; Cerca nelle Definizioni