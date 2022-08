Pani rotondi non lievitati tipici della Lunigiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pani rotondi non lievitati tipici della Lunigiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANIGACCI

Significato/Curiosita : Pani rotondi non lievitati tipici della lunigiana

panigacci fatti con farina di ghiande e castagne. a ponzanello (comune di fosdinovo) un piatto tipico sono le focaccette, una variante dei panigacci.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

L esterno del pani no; C è chi le rompe nel pani ere; Si intrecciano per fare pani eri; Se è di cioccolato non si mette nel pani no; rotondi come palloni; Preziosi ornamenti rotondi ... sulle teste regali; Piccoli scudi rotondi ; Frutti ovali o rotondi ; Pani rotondi non lievitati diffusi in Lunigiana; Una sigla per i prodotti alimentari tipici ; Dotati dei riflessi tipici di un metallo prezioso; Biscotti ovali tipici di Parona; Biscotti arcuati tipici di Casale Monferrato; Una capitale europea della cultura 2019; Il tempio simbolo della Grecia; Quello di Jules Verne è al centro della Terra; Così son detti gli atleti della nazionale italiana; Le focacce tonde della lunigiana ; Fiume della lunigiana ; Comprende la lunigiana e il Mugello; Passo tra val di Taro e lunigiana ;