Luogo dove si può fare ginnastica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo dove si può fare ginnastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALESTRA

Significato/Curiosita : Luogo dove si puo fare ginnastica

Di sopra, attorno alle ore 17:30 si reca presso il centro sportivo del suo paese, dove è solita allenarsi in ginnastica ritmica. lì rimane, secondo varie...

Soggetto a limitazioni e non esercitabile in molti casi. la palestra è anche una passione. in palestra si può svolgere l'attività del culturismo nota anche come... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

