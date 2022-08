Frutto dal gusto simile ad ananas e fragola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto dal gusto simile ad ananas e fragola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FEIJOA

La fragola-ananas (pineberry in inglese) è una varietà di fragola dal colore chiaro e dai semi rossi, e dal sapore simile a quello dell'ananas. le fragole-ananas...

feijoa sellowiana ((o. berg) o. berg, 1859), sin. acca sellowiana, comunemente nota con il nome portoghese di feijoa o con quello spagnolo di guayabo del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

