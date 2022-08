La famiglia di uccelli a cui appartengono i gufi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famiglia di uccelli a cui appartengono i gufi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRIGIDI

Significato/Curiosita : La famiglia di uccelli a cui appartengono i gufi

Estinte in tempi storici. gli uccelli hanno ali più o meno sviluppate; gli unici non forniti di ali sono i moa e gli uccelli elefante, entrambi estinti tra...

Gli strigidi (strigidae vigors, 1825) sono una famiglia di uccelli rapaci dell'ordine strigiformes, di abitudini prevalentemente notturne. la famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

