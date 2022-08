L epoca più recente del periodo del Neogene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L epoca più recente del periodo del Neogene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLIOCENE

Significato/Curiosita : L epoca piu recente del periodo del neogene

Precedente periodo del neogene, e seguito dall'olocene, l'epoca in cui viviamo. il pleistocene inferiore e medio corrispondono al periodo del paleolitico inferiore...

Geologici, il pliocene è la seconda delle due epoche geologiche che compongono il neogene, il secondo periodo dell'era cenozoica. il pliocene è compreso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

