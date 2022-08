Ne è dotato chi crea cose nuove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne è dotato chi crea cose nuove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INVENTIVA

Significato/Curiosita : Ne e dotato chi crea cose nuove

Le cose al loro stato originario riavvolgendo il loro "tempo" e gold experience requiem nullifica le azioni facendo tornare indietro nel tempo chi le...

Izobretatel’skich zadac, traducibile in italiano come teoria per la soluzione inventiva dei problemi. è al tempo stesso un metodo euristico ed un insieme di strumenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con dotato; crea; cose; nuove; dotato di inventiva e di fantasia; dotato di averi ingenti; Amuleto dotato di magiche virtù; Pullman dotato di pantografo; Il barbuto personaggio crea to da Staino; Personaggi dei fumetti crea ti da Jack Kirby; Ramoscelli che crea no nuove piante; Un crea tore di moda; Un mobiletto per riporre varie cose ; Unire insieme cose diverse; Luogo dove trovare protezione, per persone o cose ; Trasporta persone o cose con cabine sospese; Molte volte porta a nuove elezioni; Ramoscelli che creano nuove piante; Una delle nuove sette meraviglie del mondo; Sono Vecchie e nuove , a Venezia, in Piazza San Marco; Cerca nelle Definizioni