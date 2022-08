Se ne deve capire anche il sottinteso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne deve capire anche il sottinteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANTIFONA

Significato/Curiosita : Se ne deve capire anche il sottinteso

L'apprezzamento che "vi è un oggi". per lui comprendere la gioia è un modo per capire il domani, non nel senso del non riuscire a provvedere, ma nel prestare attenzione...

Contiene il lemma di dizionario «antifona» wikimedia commons contiene immagini o altri file su antifona (en) antifona, in catholic encyclopedia, robert... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con deve; capire; anche; sottinteso; Chi le effettua, deve selezionare; Chi lo pratica deve fare grandi salti in sella; Agency for International deve lopment; Lo si deve fare in bici; Facile da capire ; Si uniscono per capire ; Cosa particolarmente difficile da capire ; Intronata, lenta a capire ; Dischetti lucidi detti anche paillettes; Nella scherma colpisce anche di taglio; Privi di vita o di sensi, anche stanchissimi; Lo sono i tentativi che si potevano anche evitare; sottinteso , tra le righe; Cerca nelle Definizioni