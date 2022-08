Volume di un opera a stampa d altri tempi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Volume di un opera a stampa d altri tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TOMO

Significato/Curiosita : Volume di un opera a stampa d altri tempi

Per stampa 3d si intende la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante produzione additiva, partendo da un modello 3d digitale. il modello digitale...

tomo – ciascuna delle parti in cui si divide un'opera tomo – frazione del comune italiano di feltre, in veneto tomo – fiume del sudamerica, affluente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

