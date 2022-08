I vini come i pregiati Sassicaia e Ornellaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vini come i pregiati Sassicaia e Ornellaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SUPER TUSCAN

Significato/Curiosita : I vini come i pregiati sassicaia e ornellaia

Vengono definiti supertuscan (o supertuscan o super tuscan) i vini rossi prodotti in toscana che non rispettano, di proposito, le tradizionali regole di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con vini; come; pregiati; sassicaia; ornellaia; Aggettivo dell altare dedicato ad una divini tà; Una divini tà degli antichi Egizi; Grande divini tà fenicia; Così sono i capelli corvini ; Uno come Harry Potter; Argentati come i capelli di certe dive di un tempo; Un animaletto usato come esca; Anagramma di aperto, che è come scegliere; Un sinonimo dispregiati vo di poliziotto; Animale in senso dispregiati vo; Esegue rivestimenti con metalli pregiati ; Allestisce pavimenti pregiati ; La località del sassicaia ; Cerca nelle Definizioni