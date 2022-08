Viene scartato perché lavora con i piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene scartato perché lavora con i piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CALCIATORE

Significato/Curiosita : Viene scartato perche lavora con i piedi

Da mettere alison e le quattro liars con le spalle al muro. melissa rivela a spencer che lavora per mona, perché vuole far capire alla sorella che alison...

Contiene immagini o altri file su calciatore calciatore, su vocabolario treccani, istituto dell'enciclopedia italiana. calciatore, in treccani.it – sinonimi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con viene; scartato; perché; lavora; piedi; Il trasporto che avviene via mare; Quello di massa viene usato per tracciare un identikit; Così viene anche chiamata l America del Sud; Si viene sanzionati se lo si supera; Non ammesso, scartato ; Anagramma di scartato che rima con patata; Debilitate perché saltano i pasti; Irragionevole perché dominato da passioni; Spossati e molli perché senza energia; Lo si chiede perché ripetano; lavora no... riprendendo; La previdenza... che assiste i lavora tori; lavora tra i campi; lavora in villaggi vacanze; Quella vertebrale ci fa stare in piedi ; Può essere usato per risolvere problemi ai piedi ; Semplici... gruppi di ossa dei piedi ; Ci tiene coi piedi per terra; Cerca nelle Definizioni