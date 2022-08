Viene montato sulla torretta della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene montato sulla torretta della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RADAR

Significato/Curiosita : Viene montato sulla torretta della nave

Di savona per l'ultima tappa della crociera «profumo d'agrumi», alle ore 21:45:07 la suddetta nave, di proprietà della compagnia di navigazione costa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi radar (disambigua). il radar (acronimo dell'inglese «radio detection and ranging», in italiano:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

