Unità di lunghezza inglese superiore al chilometro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di lunghezza inglese superiore al chilometro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIGLIO

Significato/Curiosita : Unita di lunghezza inglese superiore al chilometro

Dall'estensione costiera dell'unione, che è la seconda al mondo, dopo il canada, con quasi 66 000 chilometri di lunghezza. l'unione europea confina con 21 entità indipendenti...

Il miglio nautico o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (chiamato anche miglio marino e abbreviato con il simbolo m, nm, o, meno frequentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con unità; lunghezza; inglese; superiore; chilometro; Divisioni all interno delle comunità ; unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo; Riunione dei membri di una comunità ; unità militare dell antica Roma; Attraversano I Italia in lunghezza ; È alberato per tutta la lunghezza ; Unità di misura di lunghezza usata dagli astronomi; lunghezza : metri = capacità : x; La vestibilità sottile nell abbigliamento inglese ; Bennett, scrittore inglese ; Scuderia inglese di F. 1; Squadra di calcio inglese ; È superiore al bene; Persone di intelletto superiore ; La parte superiore nei completi da uomo; Indica un grado superiore al normale; Simbolo del chilometro ; Lo sono il chilometro e il miglio; Lo sono i prodotti a chilometro zero; Sono dieci in un chilometro ; Cerca nelle Definizioni