Una quantità in più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una quantità in più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGGIUNTA

Significato/Curiosita : Una quantita in piu

Nell'oggetto quantità di moto (anche impulso, momento lineare o momento) – grandezza vettoriale quantità – concetto filosofico quantità – in fonologia,...

Della zeppa e dell'aggiunta attengono all'ambito dei fenomeni fonetici: protesi (aggiunta iniziale), epentesi (zeppa), paragoge (aggiunta finale). comuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

