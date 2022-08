Trattenimenti fra amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattenimenti fra amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CENE

Significato/Curiosita : Trattenimenti fra amici

Infine i tre amici si congedano salutandosi affettuosamente e dicendosi addio. ^ [le veglie di s. pietro-burgo: ossiano, trattenimenti intorno al governo...

cene ['ene] (scé ['e] in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 4 111 abitanti della provincia di bergamo in lombardia. il territorio comunale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con trattenimenti; amici; Lo si serve nei trattenimenti ; trattenimenti conviviali; trattenimenti per intimi; La camici a... dell amo; Tra i loro migliori amici non mancano i barboni; Lo si dice solo ad amici ; È Bob per gli amici ; Cerca nelle Definizioni