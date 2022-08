Il trattamento di un reale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il trattamento di un reale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il trattamento di un reale

il trattamento reale (the royal treatment) è un film del 2022 diretto da rick jacobson. isabella, izzy per gli amici, è una ragazza italo-americana di...

altezza – in fonetica e fonologia, il grado di apertura di una vocale altezza – in acustica, misura della frequenza del suono altezza – altezza sul livello...