Le tentano i prigionieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le tentano i prigionieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EVASIONI

Significato/Curiosita : Le tentano i prigionieri

Quanto mangiato dai prigionieri ai piani superiori) e che ogni stanza viene fatalmente riscaldata o raffreddata se i prigionieri tentano di tenersi del cibo...

Innocenti evasioni – brano di lucio battisti contenuto nell'album umanamente uomo: il sogno del 1972 innocenti evasioni – raccolta di lucio battisti del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con tentano; prigionieri; Gli inseguitori tentano di non perderle; Gli ammutinati tentano di procurarsele; Le tentano i ciclisti; tentano il colpo; È duro per i prigionieri ; Tutela i prigionieri di guerra: Convenzione di __; Era un campo per prigionieri dei tedeschi; A essa si appellano i prigionieri di guerra; Cerca nelle Definizioni