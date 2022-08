È subordinata al tempo che farà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È subordinata al tempo che farà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GITA

Significato/Curiosita : E subordinata al tempo che fara

E' subordinata alla diagnosi; Argentati come i capelli di certe dive di un tempo ; Stampa artistica in cui la matrice un tempo era in pietra; Passatempo ; Il Pindemonte poeta contempo raneo di Ugo Foscolo; Relativo allo studio del tempo che farà ;