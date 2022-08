Stritola le sue vittime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stritola le sue vittime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOA

Significato/Curiosita : Stritola le sue vittime

Dei. i compagni scappano terrorizzati, ma polifemo ne prende uno e lo stritola nella mano; di seguito ne agguanta un altro, svenuto per lo choc, che sfracella...

Il boa constrictor è un serpente appartenente alla famiglia dei boidi, molto temuto poiché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con stritola; vittime; Sacerdote troiano stritola to da serpenti marini; Le stritola no i frantoi; Serpente che stritola ; Grosso serpente che stritola ; Provoca vittime e semina terrore; Affrontano con violenza le loro vittime per rapinarle; vittime della mattanza; Affliggono le vittime degli incendi;