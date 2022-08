Squame che ricoprono il corpo di molti pesci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squame che ricoprono il corpo di molti pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCAGLIE

Significato/Curiosita : Squame che ricoprono il corpo di molti pesci

che origina dalla pelle di alcuni animali a scopo protettivo. è tipica dei pesci e si differenzia da quella dei rettili detta più propriamente squama...

Dermici, le scaglie placoidi sono strutture superficiali del corpo caratteristiche di alcuni pesci cartilaginei. queste piccole scaglie ricoprono ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con squame; ricoprono; corpo; molti; pesci; Infiammazione della pelle con squame argentee; Ha le squame di legno; Compare sul cuoio capelluto con squame bianche; Ha le squame auree; Peli robusti che ricoprono certi animali; ricoprono gli alberi di Natale; ricoprono l erg; ricoprono il corpo dei rettili; L adombramento di un corpo celeste; Insieme di tecniche per la bellezza del corpo ; Immateriale, incorpo rea, immaginaria; Pratica manipolazioni sul corpo dei pazienti; Se ne scambiano molti darante le feste natalizie; molti sono di feltro; Ne ha molti ssimi l Aci; Lo spericolato protagonista di molti romanzi di Ponson du Terrail; Rete per la cattura di grossi pesci di mare; pesci ... elettrici; I pesci le usano per respirare; Vengono chiamate anche pesci ragno;