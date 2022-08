Lo sono i giudici e gli avvocati in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i giudici e gli avvocati in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAGATI

Significato/Curiosita : Lo sono i giudici e gli avvocati in tribunale

Principale: tribunale ordinario. il tribunale di sorveglianza è un tribunale specializzato e autonomo presieduto da un magistrato di cassazione e composto...

Il distretto di tagata (, tagata-gun) è uno dei distretti della prefettura di shizuoka, in giappone. attualmente fa parte del distretto solo il comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

