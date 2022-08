Sinonimo di infiammazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sinonimo di infiammazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

1 012 kg/m3, è povero di proteine e non contiene cellule dell'infiammazione. infine si può avere edema in caso di infiammazione (edema infiammatorio)...

L'infiammazione, o flogosi (pronuncia: /flo'gzi/ o /'flgozi/), è un meccanismo di difesa non specifico innato, che costituisce una risposta protettiva...