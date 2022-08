Sigla d un noto codice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla d un noto codice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAP

Significato/Curiosita : Sigla d un noto codice

Soddisfazioni e piacere. bdsm è infatti una sigla che sta per: bondage & disciplina (b&d) dominazione & sottomissione (d/s o ds) sadismo & masochismo (s&m o sm)...

Mondo, vedi codice postale. disambiguazione – "cap" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cap (disambigua). il codice di avviamento postale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con sigla; noto; codice; La sigla delle e-mail certificate; sigla ... cambiabile in CHF, GBP e USD; Una sigla per i prodotti alimentari tipici; L A della sigla RAF; 1Pezzali, noto cantante; Ricorda un antico romanzo latino d autore ignoto ; noto popolo che fu in conflitto con gli israeliti; La città che ospita un noto Disney World; Un codice che si legge con lo smartphone; Un codice per i bonifici; Un codice formato da cinque cifre; codice che usa solo due simboli; Cerca nelle Definizioni