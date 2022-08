Salgono alla partenza e scendono all arrivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salgono alla partenza e scendono all arrivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AEREI

Significato/Curiosita : Salgono alla partenza e scendono all arrivo

l'arrivo, appena i piloti scendono dalle vetture. i tre piloti si recano infine alla sala conferenze dove si tiene la conferenza stampa ufficiale e rispondono...

Aeroplani (singolo). disambiguazione – "aerei" rimanda qui. se stai cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). l'aeroplano (anche aereo) è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

