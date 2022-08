Rivolgersi all autorità giudiziaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivolgersi all autorità giudiziaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RICORRERE

Significato/Curiosita : Rivolgersi all autorita giudiziaria

Anni quando diede alla luce il figlio. la ragazza dovette rivolgersi alle autorità giudiziarie che riconobbero in un certo "colonnello scott" il padre del...

A ricorrere non comporta di per sé l'automatica ammissibilità del ricorso poiché occorre come detto avere anche interesse. l'interesse a ricorrere (così... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con rivolgersi; autorità; giudiziaria; rivolgersi alla giustizia per difendere un proprio diritto; Chiedere con umiltà rivolgersi a una divinità; rivolgersi a qualcuno perché risponda; rivolgersi a Dio; Un autorità ... viaggiante; Si firma per chiedere qualcosa alle autorità ; I veicoli per il trasporto di politici e autorità ; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Relativo ad un attività giudiziaria ; Indagine approfondita, giornalistica o giudiziaria ; Cerca nelle Definizioni