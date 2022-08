Ripetizione di una parola in principio di verso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripetizione di una parola in principio di verso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANAFORA

Significato/Curiosita : Ripetizione di una parola in principio di verso

Il quadrato del sator è una ricorrente iscrizione latina, in forma di quadrato magico, composta dalle cinque seguenti parole: sator, arepo, tenet, opera...

anafora – in linguistica, funzione di coesione di un testo anafora – figura retorica che consiste nel ripetere un elemento anafora – rito cristiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

