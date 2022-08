Profumano il bar al mattino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profumano il bar al mattino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Profumano il bar al mattino

Dall'alto prezzo dei grani, avrebbe esclamato: «se non hanno pane, che mangino brioches!». in realtà la frase è stata scritta da rousseau nelle confessioni, in...