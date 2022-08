Le penne non lisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le penne non lisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIGATE

Significato/Curiosita : Le penne non lisce

Dimensione variabile tra mezze penne da 3 cm e penne da 5 cm. in italia esistono due tipi: le penne lisce e le penne rigate che presentano delle righe...

Superfici doppiamente rigate. l'interesse per le superficie rigate è dovuto al fatto che la proprietà (di una superficie) di essere rigata è conservata dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con penne; lisce; Fabbricante di farfalle e penne tte; Spenne llare colore sulla tela; La usa il pittore per intingere il penne llo; Può avere le setole e non è un penne llo; Demoralizza, avvilisce ; Tutt altro che lisce ; Decorazione che abbellisce ; Pulisce i capelli ing;