Vi passa quello che non viene restituito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi passa quello che non viene restituito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CAVALLERIA

Significato/Curiosita : Vi passa quello che non viene restituito

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cavalleria (disambigua). con il termine cavalleria si indicano le unità militari montate a cavallo. utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Il passa ggio di un suono da un grado all altro della scala naturale; passa tempo; Un passa ggio da gol; passa ggio di liquido fra recipienti; Si può spargere quello della discordia; Si festeggia quello nuovo; Gli agenti indossano quello antiproiettile; È polifonico quello corale; viene montato sulla torretta della nave; viene scartato perché lavora con i piedi; Il trasporto che avviene via mare; Quello di massa viene usato per tracciare un identikit; Vi passa ciò che non viene restituito ; restituito o fatto diventare; restituito , ridato; restituito , riconsegnato;