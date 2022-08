Pascal ne ideò una - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pascal ne ideò una. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CALCOLATRICE

Significato/Curiosita : Pascal ne ideo una

Come strumenti ausiliari per i calcoli matematici. babbage (1791-1871) ideò una macchina per il calcolo automatico di grande complessità, la macchina differenziale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calcolatrice (disambigua). una calcolatrice è una macchina da calcolo automatizzata, di dimensioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

