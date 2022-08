Particolare forma di aggregazione di microrganismi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolare forma di aggregazione di microrganismi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIOFILM

Significato/Curiosita : Particolare forma di aggregazione di microrganismi

Dei microrganismi appartenenti a diversi generi, tra cui enterobacter, klebsiella e citrobacter (che si caratterizzano per una potenziale capacità di ricrescita...

Un biofilm o biopellicola o microfouling è una aggregazione complessa di microrganismi contraddistinta dalla secrezione di una matrice adesiva e protettiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

