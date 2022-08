Ogni volta che esce prende una testata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni volta che esce prende una testata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIORNALE

Significato/Curiosita : Ogni volta che esce prende una testata

La gazzetta dello sport, di domenica, esce con la testata la gazzetta sportiva, in ossequio ad un'antica legge che in italia impediva ad un quotidiano di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giornale (disambigua). un giornale è una pubblicazione periodica con un numero variabile di pagine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

