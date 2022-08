Il nome con cui noi chiamiamo il Lie detector - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome con cui noi chiamiamo il Lie detector. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : MACCHINA DELLA VERITÀ

Significato/Curiosita : Il nome con cui noi chiamiamo il lie detector

La macchina della verità, nota anche come poligrafo, è uno strumento che misura e registra diverse caratteristiche fisiologiche di un individuo (quali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

