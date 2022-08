Lega per gioielli falsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lega per gioielli falsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIMILORO

Significato/Curiosita : Lega per gioielli falsi

Il similoro è una lega metallica composta da rame, zinco e stagno. il rapporto percentuale di questi tre metalli nella lega è il seguente: 84% di rame... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

