Lasciar partire un pugno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lasciar partire un pugno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SFERRARE

Significato/Curiosita : Lasciar partire un pugno

Dell'avversario. è un pugno fondamentale, e viene portato sfruttando la torsione della gamba d'appoggio, della schiena e delle spalle gancio: pugno sferrato mantenendo...

Furono allontanati, donatella, pur se in preda a choc, iniziò a gridare e a sferrare colpi alle pareti del bagagliaio nel tentativo di richiamare l'attenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con lasciar; partire; pugno; A volte si deve scegliere tra farlo e lasciar e; lasciar e gli altri in basso; Puo lasciar la un grido; Il posto che Zalone non vuole lasciar e in Quo vado; Iniziare male: partire col piede __; Quello d emergenza fa ripartire l auto; Si possono contare all infinito a partire da zero; Create a partire da un essere vivente; Erano un pugno in un film di Sergio Leone; Si fa di proprio pugno ; Un pugno del boxeur; Un pugno preso in piena faccia; Cerca nelle Definizioni