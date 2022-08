È lambita dal mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È lambita dal mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COSTA

Significato/Curiosita : E lambita dal mare

Cordoni di dune; è lunga all'incirca 8 km, larga 1–3 km e separa il mare dalle lagune retrostanti. la penisola è lambita a nord dal fiume adige, la cui...

Significati, vedi costa (disambigua). disambiguazione – "litorale" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi litorale (disambigua). la costa o litorale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

