Ideò una scala per valutare i terremoti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideò una scala per valutare i terremoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERCALLI

Significato/Curiosita : Ideo una scala per valutare i terremoti

Altre definizioni con ideò; scala; valutare; terremoti; ideò Corto Maltese; L inventore francese che ideò l alfabeto per i ciechi; ideò Quelli della notte; Sergio __: ideò nel 1917 il Signor Bonaventura, il personaggio dei fumetti; Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale; Lo è il prodotto scala re di due vettori; Nelle scala te più impervie il ciclista non lo usa; La quarta della scala ; Si contano per valutare eventi o attrazioni; Scala __: è usata per valutare i terremoti; valutare ; Un indicatore che permette di valutare la situazione economica delle famiglie; Scala __: è usata per valutare i terremoti ; Registra terremoti ; Aree in cui non si verificano terremoti ; La scienza dei terremoti ;