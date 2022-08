Hanno dita tutta pelle e niente ossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno dita tutta pelle e niente ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUANTI

Significato/Curiosita : Hanno dita tutta pelle e niente ossa

Nei film e nelle opere legate al franchise: l'alieno è difatti descritto come un umanoide alto, dalla pelle squamosa e di colore rosso e tre dita armate...

Proteggersi dal freddo, indossavano guanti a manopola in pelle. a causa della difficoltà di realizzazione, i guanti erano piuttosto rari nelle popolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

