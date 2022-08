Gli uomini la prendono per il collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli uomini la prendono per il collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRAVATTA

Significato/Curiosita : Gli uomini la prendono per il collo

Internazionale della cravatta in croazia e in varie città del mondo, come dublino, tubinga, como, tokyo, sydney e altre. l'antenata dell'attuale cravatta era una striscia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con uomini; prendono; collo; uomini prepotenti e millantatori; Muscolo del torace più sviluppabile negli uomini ; Così e la testa di molti uomini ; I dorsi degli uomini ; Le isole che comprendono Samo; La prendono i turisti che si recano a Venezia per la prima volta; Comprendono essenze; Comprendono le chiglie delle navi; Il Cruise di Mission: Impossible - Protocollo fantasma; Vanno allacciate al decollo ; Il lavoro di certe agenzie di collo camento; Ha il collo più lungo degli altri animali;