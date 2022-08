Il Giovane fu ucciso nella battaglia di Cunassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Giovane fu ucciso nella battaglia di Cunassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIRO

Significato/Curiosita : Il giovane fu ucciso nella battaglia di cunassa

Ciro il giovane (metà v secolo a.c. – cunassa, 401 a.c.) è stato un satrapo persiano, figlio di dario ii di persia e parisatide, fu un principe achemenide...

ciro immobile (torre annunziata, 20 febbraio 1990) è un calciatore italiano, attaccante della lazio, di cui è capitano, e della nazionale italiana, con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

