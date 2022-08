Le foglie profumate del fiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le foglie profumate del fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PETALI

Significato/Curiosita : Le foglie profumate del fiore

80 cm a oltre 1 m. le foglie del fiore di loto hanno una struttura superficiale particolare che le rende estremamente idrofobiche e le mantiene costantemente...

petali è il sesto album in studio della cantautrice italiana simona molinari, pubblicato il 1º aprile 2022. lei balla sola – 3:39 (fabio ilacqua) davanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con foglie; profumate; fiore; Frutto tropicale giallo con un ciuffo di foglie ; Albero lungo i fiumi, dalle foglie argentee; La vite le cui foglie si colorano di rosso in autunno; Le sue foglie ornano il capitello corinzio; Aiole profumate ; __ profumate : si tengono in bustine sigillate; Aiole profumate ma spinose; Ci son quelle steariche, profumate , da spegnere..; fiore che non si è ancora aperto; fiore emblematico delle Hawaii; Infiore scenza di fico; Piccolo fiore molto profumato; Cerca nelle Definizioni