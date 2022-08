Fase in cui si sogna molto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fase in cui si sogna molto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : REM

Significato/Curiosita : Fase in cui si sogna molto

Consultato il 10 giugno 2021. ^ le pagelle di liverpool-chelsea 7-6: adrian sogna ad occhi aperti, mané fa doppietta, su eurosport.it, 15 agosto 2019. url...

Remment koolhaas conosciuto come rem (rotterdam, 17 novembre 1944) è un architetto, urbanista e saggista olandese, tra i più noti sulla scena internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con fase; sogna; molto; fase opposta al sonno; La fase acuta d una crisi; Si ha in fase di luna nuova; La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo; Bisogna sempre tenerla in auto!; Bisogna superarli per potere accedere all università; Bisogna coglierle quando capitano; Preparati per la bisogna ; molto difficile, complicata; È molto simile al coniglio; molto elegante... a Parigi; molto religiosa; Cerca nelle Definizioni