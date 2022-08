Distribuisce corrente agli utenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distribuisce corrente agli utenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENEL

Significato/Curiosita : Distribuisce corrente agli utenti

Impongono una serie di obblighi a chi distribuisce il software in versione originale o modificata o chi distribuisce prodotti che comprendono elementi in...

enel s.p.a. (originariamente enel, acronimo di ente nazionale per l'energia elettrica) è una multinazionale italiana dell’energia e uno dei principali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con distribuisce; corrente; agli; utenti; distribuisce film e serie TV; Lo è Pente che distribuisce ; distribuisce la connessione internet ing; distribuisce watt a tutti; Possono essere d aria o di corrente ; Comporta la cosiddetta durezza dell acqua corrente ; Un concorrente di Coop ed Esselunga; Una concorrente di Samsung; Basati su uno sbagli o; Chi li prende sbagli a; In testa all ammiragli o; Si dice di settore che non rende e si vorrebbe tagli are; Opposto all autenti co; Li autenti ca il notaio; Non autenti co, apocrifo; Gli utenti della radio; Cerca nelle Definizioni