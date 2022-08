Si dice del territorio che circonda Catania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice del territorio che circonda Catania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ETNEO

Significato/Curiosita : Si dice del territorio che circonda catania

Campania e veneto). il suo territorio è ripartito in 391 comuni, a loro volta costituiti in tre città metropolitane (palermo, catania e messina) e sei liberi...

Piedimonte etneo (piamunti in siciliano) è un comune italiano di 3 867 abitanti della città metropolitana di catania in sicilia. piedimonte dista 35 km... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Si dice di cifra senza rotti; Si dice all esagerato; Un sedice simo di libbra; Un codice che si legge con lo smartphone; Il monte Zoncolan si trova in questo territorio ; Come un territorio ricco di altorilievi; Repubblica dentro al territorio italiano; Città stato dentro al territorio Italiano; Il cerchio che circonda la pupilla dell occhio; circonda no i continenti; È circonda ta dalle acque; Si compie circonda ndo un forte per conquistarlo; _ Trezza, presso catania ; Sigla automobilistica di catania ; La Trezza è vicina a catania ; Relativa al mare di catania ;