Si dice di cifra senza rotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di cifra senza rotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONDA

Significato/Curiosita : Si dice di cifra senza rotti

Rigo 15) parla di "calzini sporchi e rotti in più punti". inoltre, anche grazie all'avvocato nino filastò, sono allegate delle foto in cui si vede che i calzini...

La tonda gentile delle langhe (sinonimo trilobata), o nocciola piemonte, è una varietà di nocciola igp prodotta nel basso piemonte, comprendente alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con dice; cifra; senza; rotti; Si dice all esagerato; Un sedice simo di libbra; Un codice che si legge con lo smartphone; Si dice di settore che non rende e si vorrebbe tagliare; cifra non precisata; Decifra to, definito; I nazisti la usavano per creare messaggi cifra ti; Una cifra tonda; Un cane senza cuccia; Una bevanda agli agrumi senza zucchero; Quella per la vita è senza quartiere; Accetta i soprusi senza reagire; Cognome della seconda moglie di Luciano Pavarotti ; Intatti o... non corrotti ; La musica di Pavarotti ; Insieme a Pavarotti e Carreras nel trio di tenori; Cerca nelle Definizioni