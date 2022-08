La decorazione più alta di un albero di Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La decorazione più alta di un albero di Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PUNTALE

Significato/Curiosita : La decorazione piu alta di un albero di natale

un albero di natale in alluminio è un tipo di albero di natale artificiale che fu popolare negli stati uniti d'america dal 1958 fino a circa la metà degli...

Significati, vedi puntale (disambigua). disambiguazione - puntale è inoltre una sovracalzatura utilizzata in antinfortunistica. il puntale è il componente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con decorazione; alta; albero; natale; Ornamento, decorazione ; decorazione che abbellisce; decorazione con fogli del metallo giallo brillante; decorazione ottenuta con ritagli e colla fra; Chi discorre può salta rvi dal palo; Un abitante di Calta girone; È alta anche più di 100 m; Aggettivo dell alta re dedicato ad una divinità; Diramazione sotterranea delle radici di un albero ; Così è definito un albero che non supera i 5 metri; Decorare come l albero di Natale; Un albero che può essere sia bianco che nero; La città di Babbo natale ; Si spenna a natale ; Decorare come l albero di natale ; Lo stato neonatale di una pianta; Cerca nelle Definizioni