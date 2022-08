Così dorme il gatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così dorme il gatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un aiuto. il gatto necessita tra 12 e 16 ore di sonno, ma in generale dorme di più: dalle quindici alle diciotto ore al giorno. resta così sveglio circa...

A lei, accanto al divano, c'era il giovane minorenti. giaceva mezzo raggomitolato per terra, con indosso una maglietta leggera e dei pantaloni, seminascosto...

