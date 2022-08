Control Alt __ : è un comando nei computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Control Alt __ : è un comando nei computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CANC

Significato/Curiosita : Control alt __ : e un comando nei computer

In informatica control-alt-canc è una combinazione di tasti della tastiera dei computer ed ha lo scopo di invocare una determinata funzione in alcuni diffusi...

