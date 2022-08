Ex combattente tornato dalla guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex combattente tornato dalla guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REDUCE

Significato/Curiosita : Ex combattente tornato dalla guerra

1919 con il nome di "associazione nazionale combattenti" (anc) per unire gli ex combattenti della grande guerra. alle elezioni politiche italiane del 1919...

Vedi benedetto veterani. disambiguazione – "reduce" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi reduce (disambigua). un veterano di guerra (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con combattente; tornato; dalla; guerra; Straordinario combattente ; Glorioso combattente ; combattente , soldato; combattente valoroso; Film di tornato re interpretato dalla Bellucci; Ritornato in questo mondo; tornato re girò quella del pianista sull oceano; tornato indietro di un grado; Città piemontese bagnata dalla Dora Baltea; Il punto cardinale indicato dalla W; Imbottita dalla cuoca con un ripieno; Dio egizio dalla testa di falco; La guerra mai scoppiata tra USA e URSS; Firmò l ultimo bollettino della guerra 15-18; Se tuonano, c è la guerra ; Il guerra sceneggiatore; Cerca nelle Definizioni